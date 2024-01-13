11 звезд, которые поколдовали над внешностью так, что все ахнули

Быть знаменитостью — задача не из простых, ведь твою внешность и действия обсуждает весь мир. Звездам часто приходится менять свой имидж, следить за фигурой и порой решаться на очень смелые эксперименты по изменению внешности.
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