В Раде потребовали от НАТО завести на Украину системы ПВО со своими операторами

на этой юго-западной территории и так вся обслуга пво состоит из наемников, патамушта тупорылым хахлам такую сложную весчь не доверишь, проснись и пой, пидарок костенко

Виктор Луговой

Это-то да, - но сей прыщ требует, чтобы процесс происходил уже по белому, был полностью легализован. Что де юре означает наше право хреначить по территориям стран-вписантов. Думается, шо мсье хiхiл считает себю хытрым и добивается именно такого развития событий. Авось махач перескочит на иные территории, а хiхлы хотя б дыхалово переведут.