Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Раде потребовали от НАТО завести на Украину системы ПВО со своими операторами

В Раде потребовали от НАТО завести на Украину системы ПВО со своими операторами

Если на Западе не хотят поставлять Киеву системы ПВО, западным партнёрам стоило бы ввести на территорию Украины свои батареи вместе с операторами и воевать вместо украинцев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Жиденыш Зеленский наглый.  Он скоро потребует, чтобы НАТО обороняло бывшую.
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16 час.
Misha Glusch
на этой юго-западной территории и так вся обслуга пво состоит из наемников, патамушта тупорылым хахлам такую сложную весчь не доверишь, проснись и пой, пидарок костенко
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16 час.
Виктор Луговой
Это-то да, - но сей прыщ требует, чтобы процесс происходил уже по белому, был полностью легализован. Что де юре означает наше право хреначить по территориям стран-вписантов.  Думается, шо мсье хiхiл считает себю хытрым и добивается именно такого развития событий.  Авось махач перескочит на иные территории, а хiхлы хотя б дыхалово переведут.
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14 час.

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