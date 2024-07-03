Если на Западе не хотят поставлять Киеву системы ПВО, западным партнёрам стоило бы ввести на территорию Украины свои батареи вместе с операторами и воевать вместо украинцев.
В Раде потребовали от НАТО завести на Украину системы ПВО со своими операторами
Комментарии
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лл
лина любимцева
Жиденыш Зеленский наглый. Он скоро потребует, чтобы НАТО обороняло бывшую.
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16 час.
Misha Glusch
на этой юго-западной территории и так вся обслуга пво состоит из наемников, патамушта тупорылым хахлам такую сложную весчь не доверишь, проснись и пой, пидарок костенко
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16 час.
Виктор Луговой
Это-то да, - но сей прыщ требует, чтобы процесс происходил уже по белому, был полностью легализован. Что де юре означает наше право хреначить по территориям стран-вписантов. Думается, шо мсье хiхiл считает себю хытрым и добивается именно такого развития событий. Авось махач перескочит на иные территории, а хiхлы хотя б дыхалово переведут.
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14 час.
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