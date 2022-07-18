Андрей Травников потребовал ускорить подготовку к отопительному сезону

«Просьба обратить внимание на форсирование работ по подготовке к отопительному сезону. В этом году подготовка должна идти с навёрстыванием объёмов двух предыдущих лет, – подчеркнул губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.
«Просьба обратить внимание на форсирование работ по подготовке к отопительному сезону. В этом году подготовка должна идти с навёрстыванием объёмов двух предыдущих лет, – подчеркнул губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.
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