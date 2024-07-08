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Аргументы и Факты

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ФСБ показала кадры операции по предотвращению угона Ту-22 на Украину

ФСБ показала кадры операции по предотвращению угона Ту-22 на Украину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео операции по предотвращению угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Бараны гейропейские. На Ту-шке экипаж 4 ЧЕЛОВЕКА. Это не вертолётик и даже на Су-24 или Су-34. Это стратег-носитель ядерного оружия. Здесь ставки запредельные.  Это каким надо быть самонадеянным, чтобы поверить в &quot;предательство&quot; сразу четырёх боевых лётчиков в одном экипаже. Даже в &quot;игре&quot; наших спецслужб якобы &quot;предатели&quot; могли запросить такую сумму (не 1 и не 2 мульЁна). Что натовские покупатели обосрались бы  и от запросов &quot;наших запроданцев&quot;. ДБ*ь
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17 час.
А
Алексей
Какая мля &quot;операция&quot;? Где?
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16 час.

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