«Набиуллина и Силуанов уйдут в отставку. Шансов на спасение нет»: Беглый иноагент Качур*

Беглый следователь и бизнесмен, иноагент Кирилл Качур* в своем телеграмм-канале рассказал, что решение об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова якобы принята на самом верху серым кардиналом России Юрием Ковальчуком.
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