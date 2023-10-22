Дело, которое ставит точку на карьерахВ США вскрылась правда о Джордже Флойде: его не убивал полицейский Дерек Шовин — он умер из-за многолетнего употребления наркотиков, а также из-за смертельной концентрации фентанила в организме, заявил политический обозреватель Такер Карлсон.
Дело, которое ставит точку на карьерах
Комментарии
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Гоша Веверсис
сволочи
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13 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а что были в этом какие то сомнения......
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12 час.
Александр Денисов
Так об этом сразу было известно.
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7 час.
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