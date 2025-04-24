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Пушков: раздражение Трампа из-за Зеленского перешло в политическую плоскость

Пушков: раздражение Трампа из-за Зеленского перешло в политическую плоскость

Американский лидер Дональд Трамп испытывает раздражение по отношению к Владимиру Зеленскому, особенно после того, как он подорвал мирные переговоры, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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