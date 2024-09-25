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Царьград

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Пленный Гусак рассказал о бонусах украинских военкомов за мобилизованных

Пленный Гусак рассказал о бонусах украинских военкомов за мобилизованных

За каждого пойманного на улицах мужчину сотрудники ТЦК получают немного денег. Иногда "призывников" намеренно выбирают побогаче, в надежде на взятку.

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