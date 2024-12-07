В США признались, что переданные Киеву танки Abrams не принесли пользы ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме по нацобороне в Калифорнии.
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