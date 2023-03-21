Слово и дело

9 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    А почему не уголовное???Административное ...
  • Галина
    Патрушев МОЛОДЕЦ!!!! Знает свое дело на отлично!!!!Патрушев сообщил ...
  • Галина
    Кто не поддерживает и саботирует - будет поставлен к стенке.... Это мое мнение....Патрушев сообщил ...

Режиссер «Дня выборов» Фомин поделился неприятными воспоминаниями о работе с «Квартетом И»

Режиссер «Дня выборов» Фомин поделился неприятными воспоминаниями о работе с «Квартетом И»

Режиссер Олег Фомин работал с «Квартетом И», но остался недоволен сотрудничеством. По его словам, артисты некрасиво поступали и не знали, как работать с камерой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх