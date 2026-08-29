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Тульские новости

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Жуковский отправился в ополчение после вторжения Наполеона

Жуковский отправился в ополчение после вторжения Наполеона

Война 1812 года вдохновила Жуковского на создание знаменитого стихотворения «Певец во стане русских воинов».

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