Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина делегация принесла в Московский Кремль граммофон. Об этом сообщает ТАСС Граммофон сделан из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле, изображающей птиц на ветвях весеннего цветущего дерева.