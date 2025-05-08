Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина делегация принесла в Московский Кремль граммофон. Об этом сообщает ТАСС Граммофон сделан из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле, изображающей птиц на ветвях весеннего цветущего дерева.
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