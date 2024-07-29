Транзит нефти через Украину обсудили главы МИД России, Венгрии и Словакии

Обеспечение бесперебойного транзита нефти через территорию Украины обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Словакии Юраем Бланаром министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, 29 июля сообщил венгерский министр на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).