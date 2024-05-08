В Таджикистан возвращаются десятки тысяч голодных мигрантов. В России уже звучат призывы вернуть их обратно

Буквально на днях МИД Киргизии дало рекомендации своим согражданам, до снятия введенного Москвой режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, без веских на то оснований воздержаться от поездок в Россию, а если такая потребность все же возникнет, то заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
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