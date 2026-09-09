Недорогая, но вкусная намазка из курицы: заменит и колбасы, и паштеты

Аппетитная куриная намазка со сливками и пряным карри станет отличной альтернативой магазинным паштетам и прекрасно подойдет для быстрого сытного перекуса.
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