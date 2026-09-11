В крупном ДТП под Архангельском погибли 12 человек

В ДТП, произошедшем в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, погибли 12 человек. Информацией с 5-tv.
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