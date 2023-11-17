Песков рассказал о непростой жизни своей дочери во Франции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» рассказал о скромной жизни дочери Елизаветы во Франции, заявив, что она никогда не была «мажором».
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