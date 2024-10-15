Павел Дуров анонсировал новую функцию верификации через Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции платформы Telegram Gateway. Она поможет бизнесу экономить на верификации телефонных номеров их клиентов и обойдется всего в $0,01 за код в любой точке мира.
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