Сочи обогнал Петербург и Москву по ценам на элитное жилье в новостройках

Сочи опередил Петербург и Москву по ценам на элитное жилье в новостройках. Такое явление связывают с небольшим количеством реализуемых новых домов в южном регионе, которые определяют цены на такую недвижимость.
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