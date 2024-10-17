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ВСУ собираются отступать из Курской области: главное об СВО

ВСУ собираются отступать из Курской области: главное об СВО

285 прочтений Вчера ВСУ получили приказ готовиться к отступлению из Курской области. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.

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