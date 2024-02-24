Нойер об уходе Тухеля из «Баварии»: «Это создает плохой имидж всей команде – нам не удалось добиться успеха с таким топ-тренером»

50-летний специалист покинет пост главного тренера мюнхенской команды по окончании сезона. «Это создает плохой имидж всем нам, команде, игрокам, потому что нам не удалось добиться успеха с таким топ-тренером.
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