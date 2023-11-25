Страна и люди
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Страна и люди

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"Миссия оказалась невыполнимой", - Овсянникова в критическом положении, и просит помощи

"Миссия оказалась невыполнимой", - Овсянникова в критическом положении, и просит помощи

Politiki.net Сейчас в России мало кто вспомнит кто такая Мария Овсянникова, дама пару секунд маячившая с плакатиком в прямом эфире Первого канала.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хоиошая статья.
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13 час.
Дмитрий Иванов
Одного они не поймут. Зачем Западу помогать противникам их ставленников. Все идет по плану: айтишники здесь нужны грефу и прочим цифровизаторам с их западной повесточкой. Тренды то западные отлично выполняются - капитал выводится из страны, даже Мантуров со своими бредовыми идеями замены мяса на муку из насекомых на месте и даже принято постановление правительства. А что они творят в образовании и здравоохранении - не поддается никакой здравой логике. Так зачем им эта клоунская &quot;оппозиция&quot;, когда все либералы уже сидят в СФ, ГД, Правительстве, аппарате президента
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13 час.

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