"Миссия оказалась невыполнимой", - Овсянникова в критическом положении, и просит помощи

Дмитрий Иванов

Одного они не поймут. Зачем Западу помогать противникам их ставленников. Все идет по плану: айтишники здесь нужны грефу и прочим цифровизаторам с их западной повесточкой. Тренды то западные отлично выполняются - капитал выводится из страны, даже Мантуров со своими бредовыми идеями замены мяса на муку из насекомых на месте и даже принято постановление правительства. А что они творят в образовании и здравоохранении - не поддается никакой здравой логике. Так зачем им эта клоунская "оппозиция", когда все либералы уже сидят в СФ, ГД, Правительстве, аппарате президента