Отчисленного из МГУ украинца, собиравшего деньги для ВСУ, вышлют из России

Украинца Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за публикации в интернете националистического характера и попытки собрать деньги для ВСУ, вышлют из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Троицкий суд Москвы.
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