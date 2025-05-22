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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
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Не харрасмент, так эйджизм: треть молодых начальников сталкиваются с недоверием коллег на работе

Не харрасмент, так эйджизм: треть молодых начальников сталкиваются с недоверием коллег на работе

31% молодых начальников сталкиваются с недоверием и скепсисом со стороны более старших подчиненных. Их воспринимают как недостаточно компетентных и даже не заслуживающих управления коллективом, говорит опрос «HR Lab.

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