Не харрасмент, так эйджизм: треть молодых начальников сталкиваются с недоверием коллег на работе

31% молодых начальников сталкиваются с недоверием и скепсисом со стороны более старших подчиненных. Их воспринимают как недостаточно компетентных и даже не заслуживающих управления коллективом, говорит опрос «HR Lab.
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