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Царьград

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"Математика важнее эмоций": в ФНС сравнили банкротство с ампутацией

"Математика важнее эмоций": в ФНС сравнили банкротство с ампутацией

Замглавы ФНС Чекмышев сравнил выгоду от банкротства бизнеса в России с ампутацией.Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме назвал банкротство «хирургией, когда возможна только ампутация».

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