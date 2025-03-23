Делать добрые дела стало ещё проще

Теперь помогать другим и совершать благотворительные пожертвования стало ещё удобнее – поддержать благотворительный сбор на платформе СберВместе можно в приложении СберБанк Онлайн (для Android-смартфонов).
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