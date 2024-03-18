Пандемический договор ВОЗ делает нормой разработку биологического оружия и эксперименты с вакциной, стимулирует страны к обмену данными об исследованиях в области “усиления функции (патогена)”

Стремясь сделать нормой разработку биологического оружия и хищнические эксперименты с вакциной, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подталкивает каждую страну к подписанию “Договора о борьбе с пандемией”, который потребовал бы от каждой страны участвовать в разработке биологического оружия, обмене данными в области “усиления функции (патогена)”и системой наблюдения за ДНК.