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Ловчев о совете Карпина: «Он не призывал валить из страны. Но иногда лучше молчать, чем говорить»

Ловчев о совете Карпина: «Он не призывал валить из страны. Но иногда лучше молчать, чем говорить»

Главный тренер сборной России и «Ростова» обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть.

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