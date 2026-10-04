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В Алтайском крае мужчина заплатил 70 тысяч рублей за поддельные права и оказался в суде

В Алтайском крае мужчина заплатил 70 тысяч рублей за поддельные права и оказался в суде

В суде мужчина полностью признал вину Зональный районный суд вынес приговор местному жителю, который приобрел и использовал поддельное водительское удостоверение.

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