Генерал Липовой: учения России в Карибском бассейне – это важный знак для США

Предстоящие учения России в районе Карибского бассейна сигнализируют США о том, что российские военные могут оперативно прибыть в любую точку мира, считает генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
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