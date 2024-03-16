Известия Молдавские власти по заказу Запада и вопреки интересу собственного народа строят козни тем, кто желает проголосовать на выборах президента РФ в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.
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