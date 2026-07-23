MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Hacken: лишь 9% криптопроектов используют сторонний мониторинг безопасности

Hacken: лишь 9% криптопроектов используют сторонний мониторинг безопасности

В отчете Хакена за второй квартал 2026 года говорится, что только 9% из 1427 отслеживаемых криптопроектов имели сторонний мониторинг, при этом взломанные ключи и инфраструктура стали причиной 88,3% из примерно $764 миллион украденных за квартал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии