Hacken: лишь 9% криптопроектов используют сторонний мониторинг безопасности

В отчете Хакена за второй квартал 2026 года говорится, что только 9% из 1427 отслеживаемых криптопроектов имели сторонний мониторинг, при этом взломанные ключи и инфраструктура стали причиной 88,3% из примерно $764 миллион украденных за квартал.