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Дзен Дневник

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6 явлений прошлого, которые мы больше не увидим в аэропортах

6 явлений прошлого, которые мы больше не увидим в аэропортах

В Сети вы можете отыскать десятки старинных фотографий с самолётами и их счастливыми пассажирами — и удивиться тому, что на борту международных авиалиний можно было курить, немецкие и британские лайнеры помимо сидячих мест предлагали ещё и спальные (полноценные койки или даже отдельные каюты!), а пассажиры первого класса могли заказать себе полноценный ужин с доставкой к […] Сообщение 6 явлений прошлого, которые мы больше не увидим в аэропортах появились сначала на Дзен дневник.

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