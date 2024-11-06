В Сети вы можете отыскать десятки старинных фотографий с самолётами и их счастливыми пассажирами — и удивиться тому, что на борту международных авиалиний можно было курить, немецкие и британские лайнеры помимо сидячих мест предлагали ещё и спальные (полноценные койки или даже отдельные каюты!), а пассажиры первого класса могли заказать себе полноценный ужин с доставкой к […] Сообщение 6 явлений прошлого, которые мы больше не увидим в аэропортах появились сначала на Дзен дневник.