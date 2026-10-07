Свежие детали Assassin’s Creed Hexe, дата Warhammer Survivors, новая RPG от бати VTM Bloodlines…

Хидэо Кодзима поделился деталями Physint и OD на своём подкасте; Activision показала трейлер режима DMZ для Call of Duty: Modern Warfare 4; студия Jagex анонсировала ещё одну MMORPG по RuneScape; в Сеть утёк трейлер мобильной гачи по Marvel Project Comet; портал MP1st добыл информацию по персонажам из Assassin’s Creed Hexe; создатели .
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