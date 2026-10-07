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Свежие детали Assassin’s Creed Hexe, дата Warhammer Survivors, новая RPG от бати VTM Bloodlines…

Свежие детали Assassin’s Creed Hexe, дата Warhammer Survivors, новая RPG от бати VTM Bloodlines…

Хидэо Кодзима поделился деталями Physint и OD на своём подкасте; Activision показала трейлер режима DMZ для Call of Duty: Modern Warfare 4; студия Jagex анонсировала ещё одну MMORPG по RuneScape; в Сеть утёк трейлер мобильной гачи по Marvel Project Comet; портал MP1st добыл информацию по персонажам из Assassin’s Creed Hexe; создатели .

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