Врач рассказал о четырех необычных синдромах в психиатрии и неврологии

Врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев рассказал «Известиям» 8 ноября о четырех необычных психиатрических и неврологических расстройствах, почему они могут появляться, какими симптомами сопровождаются, а также что делать в целях профилактики.