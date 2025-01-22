Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

Президент США Дональд Трамп 21 января объявил о создании компании Stargate, которая будет инвестировать до $500 млрд в искусственный интеллект (ИИ) в рамках нового партнерства с OpenAI, Oracle и SoftBank.
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