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Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

Президент США Дональд Трамп 21 января объявил о создании компании Stargate, которая будет инвестировать до $500 млрд в искусственный интеллект (ИИ) в рамках нового партнерства с OpenAI, Oracle и SoftBank.

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