Депутат Миронов призвал коллег не принимать закон, легализующий коттеджное рабство

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил "Газете.Ru", что фракция требует полного запрета закона о "коттеджном рабстве", при котором собственники домов в малоэтажных поселках попадают в зависимость от застройщика или управляющей компании.
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