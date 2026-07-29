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Газета.ру

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Депутат Миронов призвал коллег не принимать закон, легализующий коттеджное рабство

Депутат Миронов призвал коллег не принимать закон, легализующий коттеджное рабство

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил "Газете.Ru", что фракция требует полного запрета закона о "коттеджном рабстве", при котором собственники домов в малоэтажных поселках попадают в зависимость от застройщика или управляющей компании.

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