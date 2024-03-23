Яна Рудковская прокомментировала теракты

В «Крокус Сити холл» произошли теракты, где продюсер Яна Рудковская проводила разные мероприятия. Сегодня вечером перед началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити холл» произошла страшная трагедия.
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