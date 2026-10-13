Демократическая Республика Конго: 11 человек были убиты после того, как ополченцы Кооператива за развитие Конго (КОДЕКО) совершили рейд на Джиссу, территория Джугу, провинция Итури, в вечерние часы 12 октября.
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