Киев считал, что у России ограниченные ресурсы План президента Украины Владимира Зеленского, который подразумевает нападение на Курскую область с целью оттягивания российской армии с других направлений, провалился, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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