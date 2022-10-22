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«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Дортмундская «Боруссия» примет «Штутгарт» в 11-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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