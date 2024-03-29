«Арсенал Отечества»: Украина будет терять и солдат, и территории Евгения КомароваИз-за наступления ВС РФ, согласно заявлениям Жерома Пеллистранди (генерал Франции), украинская армия попала в сложную ситуацию.
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