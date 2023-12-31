Добрый Мир
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Добрый Мир

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Зе-политолог: Мирные переговоры нужно начинать с позиции силы

Зе-политолог: Мирные переговоры нужно начинать с позиции силы

В следующем году Украину ждет серьезная дискуссия о прекращении боевых действий. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Газетой по-украински» пишет киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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Лев Добрый
У наркомана зе ля за душой только хрень, но с позиции силы!🤠😜👈
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