Зе-политолог: Мирные переговоры нужно начинать с позиции силы

В следующем году Украину ждет серьезная дискуссия о прекращении боевых действий. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Газетой по-украински» пишет киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.
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