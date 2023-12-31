Зе-политолог: Мирные переговоры нужно начинать с позиции силы

В следующем году Украину ждет серьезная дискуссия о прекращении боевых действий. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Газетой по-украински» пишет киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.