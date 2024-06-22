Россия наладила экспорт свинины в Китай

Китай в апреле — мае 2024 года импортировал первую с 2008 года партию российской свинины. Сумма закупки составила 677 тысяч долларов Первая партия российской свинины на 677 тысяч долларов поступила в Китай в апреле — мае, узнало РИА Новости, изучив данные китайской статистической службы.