Пресекли нападение: ВКС РФ с помощью ФАБов уничтожили резервы ВСУ, готовившиеся выдвинуться в Курскую область Юлия СоколоваРоссийские вооруженные силы продолжают активные действия по ликвидации украинских подразделений, которые прорвались в Курскую область.
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