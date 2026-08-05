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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Канады Карни о попытке ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Доверия к Инфантино больше нет. Когда вы не раскрываете ближайшим советникам нечто существенное, это фатально»

Премьер-министр Канады Марк Карни нелестно отозвался о Джанни Инфантино и попытке президента ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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