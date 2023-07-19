Военное обозрение

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В России создали специальное устройство, позволяющее дронам-камикадзе находиться в «спящем режиме» в ожидании команды на атаку

В России создали специальное устройство, позволяющее дронам-камикадзе находиться в «спящем режиме» в ожидании команды на атаку

В России создали специальное устройство, позволяющее дронам-камикадзе находиться в "спящем режиме" до нескольких недель, ожидая команды на атаку.

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