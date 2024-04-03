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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Тяжела и неказиста жизнь западного журналиста

Тяжела и неказиста жизнь западного журналиста

Тяжело, наверное, быть журналистом на Западе, ох как тяжело, особенно людям с мозгами, образованием, совестью и здравым смыслом… Если у вас этих качеств нет, то журналистом на Западе быть очень легко, вообще никаких проблем… Источник изображения: piternews24.

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