Теплые пуховики – одна из самых важных вещей в зимнем гардеробе. Они согреют в холодную погоду и защитят от непогоды, но по сравнению с другой верхней одеждой могут показаться менее выигрышным вариантом, добавляя ненужной объемности вашему образу.
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