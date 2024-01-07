﻿﻿Теплые пуховики – одна из самых важных вещей в зимнем гардеробе. Они согреют в холодную погоду и защитят от непогоды, но по сравнению с другой верхней одеждой могут показаться менее выигрышным вариантом, добавляя ненужной объемности вашему образу.