Зимой на Украине не будет электричества по 12 часов в сутки

Руководитель украинской компании YASNO (входит в холдинг ДТЭК — Донбасская топливно энергетическая компания) Сергей Коваленко считает, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.
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